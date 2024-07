Roma, donna nuda danneggia auto in sosta e colonne per le ricariche elettriche

Nuda in strada ha danneggiato due auto parcheggiate e poi due colonnine per la ricarica elettrica. È quanto successo nella mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio, in via San Bartolomeo dei Vaccinari, in zona Centro Storico, a Roma.

I passanti, vedendo la scena, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato Trastevere. Alla vista dei poliziotti, la donna ha preso una pietra e ha cercato di colpire gli agenti. Una volta bloccata è stata data in consegna ai sanitari del 118, quindi è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito.