Vigne Nuove: precipita dal quinto piano, morta una donna

Per la 45enne non c'è stato nulla da fare

Dramma a Vigne Nuove dove una donna di 45 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione. La tragedia intorno alle 11:00 di martedì 10 agosto quando alcuni passanti hanno notato il corpo privo di vita della 45enne su un prato sottostante all'appartamento del popoloso e popolare quartiere del III Municipio Montesacro dove la vittima era residente.

Richiesto l'intervento dei soccorritori il personale del 118 nulla ha potuto se non constatare il decesso della donna. Sul posto per accertare l'accaduto la polizia. Fra le ipotesi quella del gesto volontario con gli investigatori che procedono gli accertamenti per fare luce sull'accaduto.