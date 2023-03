Donna trovata morta in casa. Disposta l'autopsia

Morta in casa, apparentemente per un malore. A ritrovare la donna di 49 anni suo marito, all'interno del loro appartamento di via Greve, nella zona di Magliana. L'allarme è scattato a mezzanotte e mezza, con il 118 allertato e giunto sul posto quando ormai non c'era nulla da fare.

Appurato il decesso, sono stati gli stessi operatori ad allertare i carabinieri della compagnia Roma Eur. Arrivati a Magliana, i militari hanno ispezionato l'appartamento e - con il reparto della scientifica - hanno refertato quanto dovuto. Il medico legale, esaminata la salma, non ha scorto segni di violenza, puntando sul malore come possibile causa della morte.

Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all'Umberto I, chiedendo che venga effettuata l'autopsia.