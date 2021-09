Precipita dal sesto piano, morta una donna

Per la 50enne non c'è stato nulla da fare. La tragedia in via Antonio Tempesta

Tragedia in zona Torpignattara-Marranella dove una donna è morta dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento al sesto piano. La segnalazione al 112 poco prima delle 7:00 di giovedì 16 settembre quando un passante ha visto il corpo privo di vita della 50enne su un marciapiede in via Antonio Tempesta. Precipitata da un'altezza di circa 18 metri per la donna non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Roma che hanno svolto gli accertamenti del caso. Fra le ipotesi non si esclude quella del gesto volontario.