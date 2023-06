Tragedia a Roma70: donna trovata morta in casa, il convivente suicida nel parcheggio del centro commerciale

Un annuncio choc da parte di un uomo, scritto sulla sua pagina facebook: "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di ****** finiscono qui". Dramma nel quartiere di Roma 70, all'Ardeatino, dove i carabinieri hanno trovato il cadavere di una donna all'interno di un'abitazione e quello del convivente, anche lui morto, probabilemte suicida con un colpo di pistola all'interno della sua auto nel parcheggio di un vicino centro commerciale. Il ritrovamento a pochi minuti di distanza.

La richiesta d'aiuto

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 11:30 di martedì 13 giugno dopo l'allarme lanciato sui social da un uomo. In via Adolfo Consolini sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno trovato il cadavere di una donna riversa sul letto. Immediate le ricerche da parte dei militari dell'Arma del convivente della donna, allontanatosi a bordo di un'auto.

Il ritrovamento dell'uomo

Le ricerche dell'uomo si sono però interrotte tragicamente poco dopo quando lo stesso è stato trovato morto, nella sua auto nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai, probabilmente con un colpo di pistola. Un possibile omicidio-suicidio dunque. In attesa dell'arrivo sul luogo delle tragedie del medico legale e del pubblico ministero di turno sui due decessi indagano i carabinieri, che al momento non escludono nessuna ipotesi.

Il messaggio su facebook

Ad avvalorare la tesi del possibile omicidio-suicidio il post scritto sui social dall'uomo: "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di ****** finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male".