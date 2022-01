Non risponde al telefono da tre giorni, donna trovata morta in casa

Quando i soccorritori sono riusciti ad entrare nel suo appartamento l'hanno trovata morta sul letto della sua camera da notte. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica in un'abitazione in centro storico. Ad essere trovata priva di vita una 50enne romana.

Sono stati i vigili del fuoco ad aprire il portoncino di una casa al primo piano, nella zona di via del Tritone-piazza Barberini. A richiedere l'intervento al 112 i parenti della donna che non riuscivano a parlare con la 50enne da tre giorni. Una volta nell'appartamento sono stati poi i poliziotti del commissariato Trevi a comprendere le cause delle non risposte al telefono cellulare da parte della donna. Nell'appartamento anche gli investigatori della polizia scientifica per svolgere i rilievi di rito.

Con la casa chiusa dall'interno, l'appartamento è stato trovato in disordine. Nessun segno evidente di violenza sul corpo della donna. Fra le ipotesi quella del malore o di una possibile overdose. Accertato il decesso dal medico legale la salma della 50enne è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Disposta l'autopsia.

Donna morta sola in casa ad Ostia

La morte della 50enne segue di meno di una settimana un'altra tragedia della solitudine scoperta ad Ostia lo scorso martedì 25 gennaio. In quel caso la vittima fu un'anziana di 74 anni, trovata morta in casa in via delle Baleari. A chiamare i soccorsi la portiera dello stabile che non aveva sue notizie da cinque giorni.