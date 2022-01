Donna trovata morta in casa: è giallo

È giallo a Roma per la morte di una donna di 41 anni, nella zona tra Ostiense e Marconi. Il corpo senza vita, è stato trovato questa sera in un appartamento a pochi metri dal ponte dell'Industria. Ad allertare i sanitari del 118 è stata una segnalazione al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del reparto volanti, la squadra mobile e gli uomini del commissariato San Paolo. Sul corpo della donna non ci sarebbero evidenti ferite.

Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Sul luogo del ritrovamento anche la polizia scientifica per effettuare una serie di rilievi. Si indaga a bocche cucite.