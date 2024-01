Giallo in provincia di Roma, porta la moglie morta in ospedale. Ipotesi omicidio

Una morte sospetta di una donna di 71 anni e l'ipotesi di un omicidio. Inizia con un giallo il 2024 nella provincia di Roma. Sul caso stanno indagano i carabinieri di Sant'Oreste e la procura di Tivoli con la posizione del marito della vittima al vaglio. L'uomo, portato in caserma nella serata di ieri e ascoltato, sarà interrogato nelle prossime ore. Chi indaga non esclude nessuna ipotesi. La morte della settantunenne infatti presenta più di un lato oscuro. Andiamo con ordine.

L'arrivo in ospedale

I fatti sono iniziati intorno alle 21:45 circa del primo gennaio. All'ospedale di Civita Castellana, in provincia di Roma, arriva un'auto con a bordo un uomo e una donna, lei già morta. I due, residenti di Sant'Oreste, erano arrivati lì dalla provincia di Roma.

I primi sospetti

Ascoltato dai medici, l'uomo ha raccontato che la moglie fosse caduta dalle scale. Un impatto che tuttavia non corrisponderebbe alle lesioni riportate, almeno secondo una prima analisi sul corpo della donna. A quel punto il personale dell'ospedale ha allertato il 112 e così i carabinieri hanno iniziato le prime indagini. Stando a quanto appreso i due vivevano in un casale e già in passato sarebbero state segnalate situazioni al limite vissute all'interno delle mura domestiche.

Le indagini

Durante un primo sopralluogo in casa, inoltre, sarebbero stati trovati oggetti usati in cucina con tracce ematiche. Elementi sequestrati e che ora verranno analizzati. La procura e i carabinieri sono al lavoro per chiarire la posizione dell'uomo e capire se la sua versione, quella della caduta accidentale dalle scale della moglie, possa essere compatibile con la verità. La posizione del marito della 71enne resta dunque al vaglio di chi indaga che non esclude l'ipotesi dell'omicidio.