Caso Patrizia Orlando, l'ospedale Sant'Andrea risponde: "Estranei alle cause del decesso della paziente"

L'ospedale Sant'Andrea ha richiesto il diritto di rettifica per rispondere all'articolo ""Nostra madre messa su una sedia e lasciata morire in ospedale": la denuncia delle figlie. Sequestrata la cartella clinica", pubblicato sul nostro portale il 5 gennaio scorso (qui l'articolo).

"Il Primario ed i Medici della Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma intendono precisare che la rappresentazione dei fatti ed il giudizio di sintesi, che si percepisce come chiaramente lesivo della propria professionalità, quale del resto discende dalla riconduzione della vicenda, operata dal cronista, ad un caso di “Malasanità”, sono unilaterali ed oltretutto intervengono allorquando il cronista non può seriamente disporre di tutti gli elementi del caso", si legge.

"Fermo questo, il Primario ed i Medici della Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, intendono comunque rappresentare: (a) la propria assoluta estraneità alle cause del decesso della paziente, Patrizia Orlando; (b) di aver costantemente ed attentamente curato la salute psico-fisica della Sig.ra Patrizia Orlando fornendo ogni previsto e consentito trattamento; (c) di non aver mai denegato, nei limiti della normativa anche regolamentare vigente, la presenza dei parenti presso il proprio caro quando da essi richiesta; (d) di non aver affatto dichiarato – in particolare, la Direttrice della UOC di Oncologia – asserite responsabilità mediche o paramediche; (e) di aver subito dai parenti della Sig.ra Patrizia Orlando – nonostante la sentita e fattiva partecipazione al dolore per la perdita del congiunto – condotte lesive della propria integrità psico-fisica. Nel delineato contesto, il Primario ed i Medici della Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma presteranno ogni più ampia collaborazione per l’accertamento dei fatti, attendendo serenamente e confidando nell’operato della magistratura, avendo già conferito incarico ai propri legali per la necessaria tutela in ogni sede competente dei propri diritti nei confronti di chiunque si sia reso ovvero si renda autore e/o responsabile di atti, comportamenti e/o dichiarazioni lesivi e/o diffamatori", conclude la nota inviata dagli avvocati Mario Antinucci e Davide Ciccarone.