Donna muore sul marciapiede dopo essere precipita dal terzo piano di una palazzina

Morta sul marciapiede dopo essere precipitata dal balcone. Il dramma a Portonaccio. La donna aveva 60 anni. I soccorsi sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì scorso dopo numerose segnalazioni arrivate al 112. In strada, non cosciente ma ancora in vita, una 60enne italiana. Precipita dal balcone dell'appartamento dove viveva al terzo piano, è deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale a causa dei traumi riportati nella caduta.

Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenute le volanti della polizia. Entrati nell'abitazione dove viveva la 60enne hanno trovato una scaletta posizionata sul balcone. Con l'appartamento risultato chiuso dall'interno gli investigatori propendono per il gesto volontario. La salma della donna è stata messa a disposizione dei familiari.

Sul terrazzo di una palazzina Roma 70

Sempre lunedì è stata ancora una volante della polizia a intervenire nella zona di Roma 70 dopo diverse richieste d'intervento al 112. Alle 21:00 gli agenti del commissariato Tor Carbone hanno infatti trovato un ragazzo salito sul terrazzo all'ultimo piano della palazzina dove vive con i genitori. Particolarmente agitato, dopo aver minacciato di lasciarsi cadere nel vuoto, è stato convinto dai poliziotti - con l'aiuto della madre - a desistere dai propri intenti. Affidato al personale medico è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.