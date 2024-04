Donna precipita da un palazzo e muore, fermato un uomo

Potrebbe essere stata vittima di femminicidio la donna trovata senza vita all'alba su un marciapiede di via Marino Fasan, a Ostia. Quello che all'inizio era sembrato un suicidio potrebbe in realtà essere l'ennesimo fatto di sangue con vittima una donna. Fermato un uomo che aveva una relazione con la 46enne, sono in corso le indagini della squadra mobile e del commissariato Lido di polizia.

Il fatto è avvenuto intorno alle 5:00 di giovedì 4 aprile al civico 38 di una palazzina semi abbandonata in via Fasan, quando la polizia è intervenuta dopo che un passante ha visto riverso in terra il cadavere di donna, poi identificata in Angelina Cristiane de Souza Soares, una cittadina brasiliana di 46 anni nota alle forze dell'ordine per precedenti per droga.

Svolti i primi accertamenti gli agenti hanno quindi trovato un uomo in un appartamento al quarto piano dello stabile. Un cittadino romeno di 41 anni, che aveva una relazione con la donna. Accompagnato negli uffici di polizia è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura. La 46enne potrebbe infatti essere scaraventata dal balcone dell'immobile.

I due non abitavano nello stabile di Nuova Ostia e le indagini della polizia punteranno anche a chiarire perché, nelle prime ore dell'alba, si trovassero nella palazzina di via Fasan.