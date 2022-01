Donna trovata morta in casa: ascoltato il compagno. Indaga la polizia

È stata una chiamata del compagno a dare l'allarme, intorno alle 20 di martedì 18 gennaio. Lei, già priva di sensi, era distesa sul letto di un appartamento in via Baccio Baldini , sul lato del quartiere Marconi, nella zona di Porta Portese, a pochi metri dal ponte dell'Industria. I medici arrivati, dopo qualche tentativo di rianimarla, hanno però dichiarato il decesso e allertato la polizia che ora indaga sulla morte di una donna di 41 anni.

Di punti interrogativi, in questa storia, ce ne sono diversi. A cominciare dal racconto del compagno della vittima, lacunoso in alcuni punti secondo le forze dell'ordine. L'uomo è stato ascoltato come da prassi in commissariato nella serata di ieri e verrà risentito nelle prossime ore. Nell'appartamento, per cercare di far luce sulla vicenda, si sono recati anche gli ispettori della squadra mobile e gli esperti dalla scientifica che hanno fatto un sopralluogo, trovando casa a soqquadro.

Sul corpo non sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza. Non si conoscono al momento i motivi del decesso ed è stata disposta l'autopsia. Non si esclude che la donna possa aver assunto qualche genere di sostanza che l'ha poi uccisa, con un malore. Fra le ipotesi quella di un'overdose. Se l'esame autoptico dovesse confermarlo, la posizione del compagno - ora al vaglio - potrebbe cambiare. L'uomo al momento non è indagato.