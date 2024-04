Dramma in piazza: donna muore su una panchina

Dramma in piazza a Ladispoli. Una donna è morta su una panchina dopo aver accuasto un malore. La tragedia sabato sera, mentre la signora faceva una passeggiata nel comune del litorale della provincia di Roma.

L'intervento del personale del 118 intorno alle 22:00 del 13 aprile, in piazza Domitilla. Accusato un malore, la donna si è sdraiata su una panchina. Richiesto l'intervento al 112 il personale dell'ambulanza nulla ha potuto, se non accertare il decesso.

Residente nella stessa Ladispoli, la donna è deceduta per cause naturali. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione di Ladispoli.