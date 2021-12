Incendio a Garbatella: donna trovata carbonizzata nel letto

Tragedia alla Garbatella dove una donna è stata trovata morta in seguito ad un incendio. Il dramma si è consumato lunedì mattina in un appartamento di via Ostiense. Ad essere trovata carbonizzata nel letto della sua camera da notte una anziana signora di 90 anni, per cui non c'è stato nulla da fare.

La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 10:00 del 6 dicembre da un'abitazione posta in una palazzina al civico 162 dell'Ostiense. A trovare la 90enne priva di vita nel letto la figlia dell'anziana signora. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti e del Commissariato Colombo di polizia. Spente le fiamme che hanno interessato un comodino ed il letto dove si trovava la vittima, la salma della donna è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Accertamenti in corso da parte degli investigatori di polizia al fine di accertare le cause che hanno scatenato l'incendio nel corso del quale ha perso la vita la 90enne.