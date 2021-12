Trovata morta in casa insieme ai suoi due cani: a ucciderli il fumo di un principio d'incendio

Priva di vita, riversa sul divano, insieme ai due cani. E' stata ritrovata così, all'interno del proprio appartamento di Fregene, una donna di 59 anni originaria di Roma. Di lei non si avevano notizie da giorni e il fratello, allarmato, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della locale stazione. Una denuncia che ha portato al coinvolgimento dei vigili del fuoco per poter aver accesso all'abitazione della donna.

L'intervento nella notte, con i pompieri che hanno aperto la porta, facendo all'interno la drammatica scoperta. Secondo i primi rilievi a provocare il decesso sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio, sprigionatesi dal principio di incendio del divano.

La vittima infatti - questa è l'ipotesi dei carabinieri - si sarebbe addormentata con una sigaretta accesa. Da qui il principio di incendio che non si è trasformato in un rogo vero e proprio. Tanto è però bastato per sprigionare del fumo che ha ucciso la 59enne e i suoi due cani.

All'interno dell'abitazione non sono state segni di effrazione, né sul corpo della vittima ci sono segni di violenza. Anche per questo la salma è stata restituita alla famiglia, senza disporre ulteriori accertamenti.