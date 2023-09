Precipita per dieci metri dal belvedere: morta una donna

È morta dopo essere precipitata da un'altezza di dieci metri dalla Passeggiata Belvedere, a Frascati, in provincia di Roma. La tragedia sabato 23 settembre ai Castelli Romani. Inutili i tentativi di soccorso, per la donna - una 79enne - non si è potuto far altro che accertare il decesso.

Sono stati alcuni passanti a richiedere l'intervento al 112 dopo aver visto il corpo di una donna esanime in via Vittorio Veneto. Una caduta fatale per l'anziana - poi identificata in una 79enne, avvenuta diverse ore prima dell'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri che gli agenti della polizia locale di Frascati, a cui sono affidati gli accertamenti. Fra le ipotesi non si esclude quella del gesto volontario.