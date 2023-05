Non risponde al telefono da giorni, 34enne trovata morta in casa

Ancora una morte per sospetta overdose, la quinta in venti giorni nella Capitale. A essere trovata priva di vita nel proprio appartamento a Fonte Ostiense una donna di 34 anni. Sono stati dei conoscenti della vittima, preoccupati perché non rispondeva al telefono da giorni, a dare l'allarme al 112. .

Il tragico rinvenimento è avvenuto intorno alle 19:30 di martedì 2 maggio in via Enrico Pea, all'ex Laurentino 38. Richiesto l'intervento al numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenuti vigili del fuco, 118 e i carabinieri della stazione Roma Cecchignola. Una volta in casa i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita della 34enne.

Con la porta dell'abitazione chiusa dall'interno, senza evidenti segni di violenza sul corpo, il medico legale intervenuto ai "Ponti" non ha riscontrato lesioni sul corpo della 34enne. Accanto a lei, sul comodino, della polvere, presumibilmente sostanza stupefacente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del nucleo investigativo di via In Selci. Traslata la salma al policlinico di Tor Vergata, sarà ora l'autopsia - disposta dall'autorità giudiziaria - a chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella della possibile overdose per l'assunzione di droghe.

Cinque morti in venti giorni

Cinque morti sospette per overdose come detto, avvenute nell'arco di venti giorni. Ultima in ordine cronologico sabato scorso, nel parco dell'Acqua Acetosa Ostiense, sempre a Fonte Ostiense. In quel caso a chiamare i soccorritori fu la cognata di un 56enne, trovato privo di vita dalla cognata nell'area verde del IX municipio Eur. Il primo ritrovamento avvenne invece lo scorso 13 di aprile, in un appartamento di San Basilio, un 43enne romano che da qualche giorno non dava sue notizie. Il secondo il 19 aprile a Conca d’Oro, un ragazzo di 21 anni trovato senza vita sul letto. Il terzo caso il 20 aprile a Torrenova, un uomo di 52 anni anche lui trovato ormai privo di vita nel suo appartamento per una sospetta overdose. Fra sabato e martedì altri due decessi, nello stesso quartiere.

Il sospetto degli inquirenti è che i cinque casi possano essere collegati fra loro, magari conseguenza di alcune partite di sostanze stupefacenti troppo pure, o tagliate male.