Giallo a Fiumicino, il cadavere di una donna trovato nel canale

Il cadavere di una donna è stato trovato nel canale navigabile del porto di Fiumicino, non lontano dal ponte mobile 2 giugno. Giallo nel pomeriggio di sabato 27 gennaio, nel comune portuale a pochi chilometri dal Roma. Il corpo è stato individuato e recuperato intorno alle 17.30.

Dalle prime informazioni sul posto sembra si tratti del corpo di una donna di circa 40-45 anni, ma resta ancora da accertare l'identità. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiumicino, i militari della capitaneria di porto di Roma e i sanitari del 118.

La donna indossava un giubbotto e i pantaloni e non sembrerebbe in stato di avanzata decomposizione. Non aveva in tasca i documenti. Chi indaga sta scandagliando anche tra le persone scomparse e secondo una prima analisi esterna, la vittima non presenterebbe ferite superficiali. È stata informata la magistratura per il trasporto del cadavere al Verano e sarà comunque effettuata l'autopsia per chiarire le cause della morte.