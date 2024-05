Accusa malore a pochi passi dal mercatino di Centocelle, morta una donna

Choc a Centocelle dove nella mattinata di domenica 5 maggio, una donna è morta proprio mentre a pochi passi si stava svolgendo il mercatino del quartiere. È quanto successo in via dei Faggi, all'altezza dell'angolo con via dei Castani.

A dare l'allarme sono stati proprio i passanti. La vittima, 77 anni, si è accasciata al suolo, toccandosi il petto. Sul posto sono accorse le volanti della polizia di Stato e il 118 che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso della donna. La morte sarebbe riconducibile a un malore.