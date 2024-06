Precipita sul marciapiede dalla finestra del quarto piano, morta una donna

È morta sul marciapiede dopo essere precipitata da una finestra al quarto piano sotto gli occhi attoniti di diversi testimoni. La tragedia è avvenuta martedì pomeriggio in pieno centro storico a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Per la donna, che aveva 59 anni, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Sono state numerose le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 16:00 di ieri, martedì 11 giugno: "per una donna riversa a terra sul marciapiede". Nella zona di piazza Mazzini è quindi intervenuta l'ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato di Frascati.

Identificata in una 59enne italiana residente nella palazzina sotto alla quale è precipitata, i poliziotti hanno trovato il portoncino dell'appartamento al quarto piano accostato, con le chiavi all'interno e la finestra della cucina aperta. Nell'abitazione non sarebbero stati trovati né biglietti né messaggi d'addio. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di un gesto volontario.