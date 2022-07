Cadavere di una donna in acqua, choc sul lungomare

Sono stati i villeggianti che facevano una passeggiata sul lungomare a notare un corpo privo di vita galleggiare in acqua a ridosso della battigia. Una donna, come segnalato dalle decine di richieste di soccorso arrivate nella tarda serata di ieri al 112. Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno trovato riscontro nella richiesta d'intervento, trovando il corpo privo di vita di una persona sulla riva del mare di Torvaianica.

Il tragico rinvenimento è avvenuto intorno alle 23:30 di martedì 26 luglio sul lungomare delle Sirene, all'altezza dello stabilimento Acqua e Sale. Sulla battigia si è quindi recato il personale sanitario del 118. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione della donna, per la stessa non c'è però stato nulla da fare, i soccorritori non hanno poi potuto far altro che accertarne il decesso.

A ricostruire i fatti sono quindi stati i carabinieri della stazione di Torvaianica e quelli della compagnia di Pomezia. Identificata la vittima in una 50enne russa, residente nella stessa frazione balneare del comune di Pomezia, i militari dell'arma si sono recati a casa della donna. Ad aprirgli la porta dell'abitazione il figlio minorenne della donna.

Ascoltato dagli investigatori il ragazzo ha riferito che si trovava in casa con la madre. Intorno alle 22:30 la donna, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha detto al figlio che sarebbe andata a fare una passeggiata sul lungomare.

Una volta in spiaggia la donna si è quindi gettata in acqua, forse per fare un bagno, ma ha trovato la morte per annegamento, come poi accertato dai primi riscontri del medico legale intervenuto sul lungomare delle Sirene.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, la salma della 50enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e traslata all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata. Disposta l'autopsia con gli investigatori dell'arma che proseguono gli accertamenti per fugare ogni dubbio sulla morte della 50enne.