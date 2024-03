Via del Tritone, donna morsa dal cane di un clochard

Stava camminando in via del Tritone quando è stata morsa alle gambe da un cane. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio, poco dopo le 16. La vittima, una donna di 50 anni, è stata aggredita in una delle strade principali dello shopping di Roma.

Portata in codice verde al 118 all'Umberto, la cinquantenne è stata dimessa dopo alcune medicazioni. Sul posto la polizia locale anche con il Nae, il nucleo assistenza emarginati, e il personale della Asl. Il cane, insieme ad altri due, sono di un senza dimora, un cittadino italiano di 40 anni, già conosciuto al personale della locale, della croce rossa e al municipio.

Al momento la vittima ha scelto di non denunciare il clochard, mentre sugli animali sono stati disposti dal personale della Asl gli accertamenti veterinari per verificarne lo stato di salute. I cani sono stati così presti in carico dal soccorso animali della Pet in Time per i controlli disposti. Si tratta di tre meticci, che, secondo le testimonianze portano spesso la museruola. Giovedì pomeriggio, invece, erano senza.