Donna investita da un treno, è gravissima

Una donna di 74 anni è stata investita da un treno della linea Roma-Viterbo. È successo intorno alle 15:30 di oggi, 12 ottobre, all'altezza della stazione di Cesano. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, il 118, i carabinieri e la polizia ferroviaria.

I pompieri intervenuti in via della stazione di Cesano, hanno estratto l'anziana donna ancora cosciente ed assicurata alle cure del 118. La circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa lungo la tratta interessata. La vittima, di origini albanesi, è stata elitrasportata in ospedale a Roma. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.