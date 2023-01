Donna incinta si sente male in strada, autista Atac la salva

Si è sentita male all’improvviso, accasciandosi a terra davanti agli occhi del figlioletto di tre anni: una scena notata anche dall’autista di un bus Atac che in quel momento stava transitando in via della Pineta Sacchetti, e che vedendo quella donna incinta cadere non ha esitato a fermarsi.

I fatti risalgono alle 11.30 di sabato scorso. Al volante di un bus della linea 980 Walter, 49 anni, che ha accostato e fermato la corsa e poi ha raggiunto la donna, al settimo mese di gravidanza. Dopo aver contattato il 118 per richiederne l’intervento, le ha prestato le prime cure cercando di consolare il bambino di tre anni che, in lacrime, era rimasto vicino alla madre.

Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata l’ambulanza con il personale sanitario, che ha soccorso la donna e l’ha portata in ospedale. Nel frattempo il marito della donna, che aveva lasciato per pochi minuti la famiglia, ha raggiunto e ringraziato l’autista tra gli applausi dei passeggeri e dei passanti che avevano assistito alla scena.

“I nostri migliori auguri alla signora - è stato il messaggio di Atac - e un grazie al nostro autista per il senso civico che ha dimostrato intervenendo in suo aiuto”.