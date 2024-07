Donna reagisce al rapinatore sotto casa ma viene sbattuta in terra e rimane ferita

Ha reagito al rapinatore evitando lo scippo. Per contro è stata sbattuta in terra ed è rimasta ferita. Una donna, aggredita la scorsa notte mentre rientrava nella sua abitazione in zona Piazza Bologna. Scappato il malvivente è stato poi fermato dai carabinieri.

A essere costretta alle cure dell'ospedale una donna romana di 34 anni. Sorpresa alle spalle da un malintenzionato la vittima ha cominciato ad urlare attirando l'attenzione dei residenti che hanno composto il 112. Interessato alla borsa della vittima il rapinatore ha provato a strappargliela dal braccio ma ha trovato la reazione della 34enne che è riuscita a trattenerla.

Impossibiliato a mettere a segno lo scippo il malvivente ha quindi spintonato la donna facendola cadere in terra. Soccorsa dal personale del 118 la 34enne è stata medicata e dimessa dall'ospedale Sandro Pertini. Arrivati sul posto i carabinieri della stazione Piazza Bologna hanno poi cominciato le ricerche dell'uomo, trovandolo poco distante dal luogo della rapina. Identificato in un romano è stato messo a disposizione della magistratura.