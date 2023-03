Ramo si spezza e colpisce una donna in testa. Danneggiata anche un'auto

Stava camminando sul marciapiede quando è stata colpita alla testa da un ramo spezzatosi da un albero. Spaventata e con una copiosa fuoriuscita di sangue dal capo la donna - una 51enne italiana - è stato poi trasportata in ospedale. L'alberatura si è spezzata nella tarda mattinata di mercoledì al Flaminio.

Sono stati gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire intorno alle 12:00 del 15 marzo all'altezza del civico 1 di via Donatello - incrocio via Flaminia - dove un ramo staccatosi da una pianta ha colpito la passante e danneggiato anche un'auto in sosta, una Opel Karl.

Affidata alle cure del personale del 118 la 51enne è stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale Santo Spirito in codice giallo. Sul posto è poi intervenuto il personale del servizio giardini e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'albero da cui si è spezzato il ramo.