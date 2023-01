Cade durante un'escursione in montagna e si frattura una gamba

Disavventura per una donna di Labico, comune della provincia di Roma, che aveva deciso di passare una domenica in montagna nel nord della Ciociaria e per la precisione sul monte Tarino a quasi duemila metri di altezza nel parco regionale dei monti Simbruini.

La donna mentre si trovava in un sentiero impervio in solitaria è caduta rovinosamente a terra riportando una frattura molto seria ad una gamba. Fortunatamente è riuscita con il cellulare ad allertare i soccorsi e subito dopo sono partite le ricerche.

Sul posto è giunta anche un’eliambulanza dei vigili del fuoco ma una volta recuperata è stata portata all’elisuperficie di Filettino (Frosinone) dove è stata presa in cura dagli operatori del 118 che in ambulanza l’hanno trasferita al vicino ospedale di Alatri dove è stata ricoverata per le cure del caso.