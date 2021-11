Il giallo della donna trovata ferita e sanguinante sul Raccordo Anulare

È stata trovata sul Grande Raccordo Anulare con una ferita al volto, all'altezza della via Aurelia. Stordita e impaurita. A notarla, un uomo che stava percorrendo la galleria nella serata di sabato, intorno alle 22. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, con la telefonata dell'automobilista al Numero Unico per le Emergenze e l'arrivo sul posto della polizia stradale e del 118.

La donna, una 44enne, è stata portata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Ha riportato una frattura del bacino, ferite al volto e altre escoriazioni sul corpo. Se la caverà, ma dovrà stare a riposo per almeno 30 giorni. Cosa sia successo è al vaglio della polizia. Dopo la segnalazione giunta al 112, la polizia stradale, nella galleria, ha trovato il suo cappotto, ma non i documenti e il portafogli.

Sul luogo in cui è stata ritrovata la donna la polizia scientifica ha effettuato alcuni rilievi, mentre le immagini delle video camere di sorveglianza sono state acquisite. La vittima, ancora sotto choc, è stata già ascoltata e nelle prossime ore lo sarà nuovamente. Al momento non è chiaro se si sia lanciata dall'auto in corsa per sfuggire da qualcuno o se sia è stata lanciata sull'asfalto. Si indaga a 360 gradi.