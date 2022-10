Ferita da un cinghiale mentre porta a spasso i cani

Aggredita da un cinghiale e costretta alle cure dell'ospedale. Succede a Colle Salario da dove - intorno alle 16:00 di martedì 11 ottobre - è arrivata una segnalazione di una aggressione ad una donna da parte di un cinghiale in via Fiastra, prossimità civico 80.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del III guppo Nomentano della Polizia Locale e le volanti della polizia di Stato assieme all'ambulanza del 118 che ha trasportato una signora ferita in ospedale. Una volta in via Fiastra i soccorritori hanno però trovato solamente la donna, ma nessuna traccia di ungulati.

Ascoltati alcuni testimoni e raccolte le prime informazioni dai presenti, sembrerebbe che la donna sia caduta mentre portava a passeggio i suoi cani con un cinghiale che poi si sarebbe avvicinato ferendola (con un morso o una graffiata). Affidata alle cure del personale medico la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sando Pertini in attesa di essere ascoltata dai caschi bianchi al fine di ricostruire nel dettaglio l'accaduto.