"Colpita in testa da un calcinaccio in via del Tritone"

Colpita alla testa da un calcinaccio caduto da un palazzo a due passi da piazza Barberini, in Centro Storico. È quanto denunciato da una donna agli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti nel primo pomeriggio di lunedì 6 novembre in via del Tritone.

Sono stati gli agenti del I gruppo Trevi della municipale a intervenire assieme ai vigili del fuoco all'altezza del civico 147 di via del Tritone, a due passi dalla sede de Il Messaggero, mentre la donna passeggiava sotto la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

Secondo quanto si apprende la donna, una cittadina romena di 33 anni, dopo aver segnalato di essere stata ferita alla testa da "un calcinaccio o un intonaco" ha poi rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata medicata sul posto dal personale del 118. I pompieri, intervenuti sul posto, non hanno trovato tracce di inerti nel luogo dell'incidente e stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e mettere eventualmente in sicurezza il cornicione dal quale si sarebbe verificato il crollo.