Trionfale, cade in un tombino e precipita per 3 metri: donna ricoverata al Gemelli

Disavventura per una donna di 60 anni caduta questa mattina in un tombino in via Trionfale, all'altezza del civico 7798, precipitando a tre metri di profondità, intorno alle 7:40. Per estrarla si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto con il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), che si è calato nel tombino, e la squadra 8A del distaccamento di Monte Mario.

Secondo quanto si apprende, i vigili del fuoco, con manovre di salvataggio utilizzando tecniche Saf, hanno estratto la donna assicurandola alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale in codice rosso. La donna, che ha riportato fratture agli arti inferiori, è stata trasportata al Gemelli.