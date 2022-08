Scarica l'auto, due ladri aprono la portiera e le rubano il portafoglio

Stava scaricando l'auto quando è stata derubata del portafoglio. Per questo motivo, due peruviani di 58 e di 28 anni sono stati arrestati dagli agenti della polizia giudiziaria del commissariato trevi per furto con destrezza.

Nel tardo pomeriggio di ieri in via del Pigneto a Roma, i due hanno rubato all'interno di un'auto parcheggiata, mentre la proprietaria era vicino all'auto ma distratta. I due sono poi fuggiti ma gli agenti, avendo visto quanto accaduto, sono riusciti a bloccarli in via Roberto Sanseverino e ad arrestarli.