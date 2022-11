In piedi sul cornicione della finestra minaccia di gettarsi nel vuoto dal terzo piano

E' salita sul cornicione della finestra di un appartamento al terzo piano ed ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Paura stamattina in Centro Storico quando una 49enne ha tenuto con il fiato sospeso i soccorritori intervenuti in seguito a diverse chiamate al 112. Chiusa la strada dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale nel vicolo del Centro sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina.

Riusciti a convincere la donna a desistere dai propri intenti suicidi, la 49enne è rientrata in casa ed è stata presa in carico dall'ambulanza del 118 che l'ha accompagnata in ospedale per accertamenti.