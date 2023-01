Colpita al volto da un estraneo mentre passeggia in strada. Ipotesi knockout game

Colpita in pieno volto con una manata da uno sconosciuto. Vittima una donna, centrata all'occhio sinistro da un giovane mentre passeggiava su un marciapiede al Quadraro. L'aggressione - nel corso della quale non è stata consumata né una rapina né tanto meno uno scippo - è avvenuta intorno alle 20:00 di venerdì scorso in viale Spartaco. Intervenuta sul posto la polizia, al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, dal gesto di uno squilibrato alla possibile lite, anche se la donna ha riferito agli agenti intervenuti di non conoscere l'uomo che l'ha colpita.

Il knockout game

Un vero e proprio mistero dunque, dietro al quale si potrebbe celare anche il cosiddetto knockout game. Ma di cosa si tratta? Di un violento gioco nato negli Stati Uniti d'America (diventato virale attraverso il web) che consiste nel colpire dei passanti a caso in un sadico e violento passatempo. Un allarme denunciato a più riprese sugli organi di stampa cittadini e nazionali ma mai effettivamente confermato dalle forze dell'ordine nella città di Roma sino ad oggi. L'Eur, Frascati, Albano Laziale, Quartiere Africano, Quarticciolo, piazza del Popolo e la zona dell'Ostiense, queste le zone della Capitale e della provincia romana dove nel corso degli anni si sono registrati casi di knockout game.

Il racconto di un testimone

A raccontare l'aggressione, che ha trovato conferma in un intervento della polizia, un testimone che al nostro giornale spiega quando accaduto all'altezza del civico 126 di viale Spartaco: "Una signora stava camminado con la borsa a tracolla e due piccole buste nella mano destra mentre un ragazzo camminava verso di lei sullo stesso marciapiede". Poco prima di incrociare la donna "il ragazzo ha aperto il braccio come per giocare a tennis ed ha sferrato un colpo forte con la mano colpendo l'occhio sinistro. La signora è caduta a terra con le buste che le hanno attutito la caduta. Sembrava uno scippo - racconta ancora il testimone - ma non ho la certezza perchè la borsa non era facile da prendere".

"Può darsi che abbia colpito la donna senza avere intenzione di scipparla oppure con intenzione poi non andata per lui a buon fine. Il tizio ha proseguito camminando come se nulla fosse su viale Spartaco e dopo un po' in lontananza si è girato per vedere come si era messa la situazione, dato che ormai lì si erano raggruppate delle persone".

Dunque un'aggressione senza rapina, in relazione al quale il testimone si pone delle domande: "È stato un tossico? Un delinquente a piede libero? Potrebbe trattarsi del knockout game? È uno che ha precedenti ma gira indisturbato dalle nostre leggi e dal nostro sistema giudiziario? Dubbi. È certo che abbiamo perso il controllo del territorio visto che le forze dell'ordine sono sottodimensionate".