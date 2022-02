Cade dal terzo piano e finisce su auto in transito: è grave

È caduta dal terzo piano di un palazzo in via Cremera, finendo su un'auto in transito che ne ha attutito parzialmente l'impatto. Lei, una donna di 46 anni, è stata subito soccorsa e trasportata dal personale medico del 118 in codice rosso, al policlinico Umberto I.

La donna è in gravi condizioni. I fatti sono andati in scena poco prima delle 15. Sul posto gli agenti della polizia locale del II gruppo Parioli e gli investigatori della polizia di stato.

Secondo quanto ricostruito, la 46enne è finita sul cofano di una Citroen di passaggio ed è stata soccorsa subito da alcuni passanti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. In via Cremera i vigili hanno dunque chiuso la strada al traffico per consentire i rilievi della scientifica, con la polizia che ora ha preso in mano il caso. Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un suicidio.