Precipita dal ponte sulla banchina del Tevere, grave una donna

L'hanno trovato riversa sulla banchina del Tevere dopo essere precipita dal ponte. L'intervento intorno alle 16:30 di martedì da parte degli agenti del Gruppo Gssu della Polizia Locale di Roma Capitale a Prati. Arrivati sul posto hanno trovato una donna sull'area golenale della riva destra di ponte Regina Margherita.

Ferita gravemente la donna è stata affidata alle cure del personale del 118. Sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti i vigili del I Gruppo Prati. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Resta da comprendere se la caduta sia stata accidentale o un gesto volontario. La ragazza, 23 anni priva di documenti e con il solo tesserino Atac addosso, è stata soccorsa e portata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito.

A notare la giovane, riversa a terra e circondata da una capannello di persone, una pattuglia del GSSU della Polizia Locale. Sono stati gli agenti a circoscrivere l'area e a chiamare tempestivamente i soccorsi.