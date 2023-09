Tragedia a Ostia, donna muore annegata all'altezza della spiaggia libera grigia

Tragedia a Ostia, dove una donna di 77 anni ha perso la vita all'altezza della spiaggia grigia a causa di un malore in acqua. Si tratta del tratto di arenile di Ostia Ponente, sul lungomare Duca degli Abruzzi che in questi giorni non ha il servizio di salvamento garantito dai bagnini.

I fatti poco prima delle 16. La donna, mentre si trovava in mare è stata colta da malore perdendo conoscenza. A ritrovarla, in acqua, un altro bagnante, che l'ha portata a riva. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118 i cui operatori, intervenuti prontamente, per quasi un'ora hanno tentato un disperato massaggio cardiaco.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Ostia.