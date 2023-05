Un'altra donna rapinata e aggredita vicino alla stazione Termini

Un'altra donna è stata aggredita e rapinata a pochi passi dalla stazione Termini. Vittima ancora una turista. A colpirla due uomini poi fuggiti a bordo di una bicicletta. I fatti sono successi lo scorso tre maggio. La ragazza, 25 anni, stava per tornare in albergo quando è stata accerchiata in via Santa Croce in Gerusalemme.

I due uomini sono scesi dalla bici, hanno spinto alle spalle la ragazza e l'hanno fatta cadere a terra davanti al fidanzato, quindi sono fuggiti dopo avergli rapinato la borsa. I soccorsi sono partiti grazie a un passante. Sul posto il 118 e la polizia di Stato che indaga.

Il precedente

Lo scorso 29 aprile era stato convalidato il fermo del ventottenne ivoriano accusato di aver rapinato una turista spagnola davanti a una struttura ricettiva di via Magenta in zona stazione Termini. Secondo quanto ricostruito in quell'occasione dagli investigatori, la vittima era stata avvicinata dal giovane che dopo averla spinta oltre il portone d'ingresso e averla afferrata per un braccio e bloccata con violenza le aveva portato via 30 euro e il cellulare.