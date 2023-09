Donna accoltellata a Termini dopo una lite

Una donna di peruviana di quarant'anni è stata accoltellata nella notte di domenica 24 settembre a Termini, davanti alla stazione, all'altezza di piazza dei Cinquecento. È stata ferita al culmine di una lite da un uomo, un dominicano di 41 anni. Una discussione sfociata nel sangue poco dopo l'una.

A ricostruire quanto accaduto è stata la polizia di Stato dopo una indagine del reparto volanti e della squadra mobile. Secondo quanto appreso i due avrebbero litigato per motivi personali, quando l'uomo a un certo punto ha estratto un coltello e ha colpito la donna, sua conoscente. Il personale del 118 ha trasportato la vittima, ferita a un braccio, all'Umberto I.

Non è grave e ne avrà per otto giorni. Dopo una battuta in zona, sempre all'Esquilino, i poliziotti hanno rintracciato il dominicano. Aveva con sé un coltellino sporco di sangue. L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate, a disposizione dell'autorità giudiziaria.