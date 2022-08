Accoltellata in strada davanti ai passanti: donna in fin di vita in ospedale

Accoltellata in strada davanti gli sguardi terrorizzati dei passanti. Lotta fra la vita e la morte una donna ferita gravemente da diverse coltellate da un uomo, poi datosi alla fuga. L'aggressione in via degli Orti di Cesare, fra Monteverde e Trastevere. La vittima - una 47enne italiana - è trasportata in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo, ha ferite al volto, al collo e all'addome.

A richiedere l'intervento alla polizia un passante, che ha poi fornito la propria testimonianza agli agenti intervenuti sul posto. Cominciate le ricerche dell'aggressore, sul posto oltre alla polizia scientifica gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma.