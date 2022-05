Finge malore in strada, donna lo soccorre ma viene accoltellata e rapinata

Accoltellata e rapinata da un uomo che aveva finto un malore in strada. Vittima una donna di 51 anni, ferita al gluteo ed al braccio e poi trasportata in ospedale. L'aggressione sabato sera a Primavalle.

La rapina choc si è consumata poco dopo le 22:30 della sera del 7 maggio in via Pietro Maffi. Qui, secondo quanto raccontato dalla vittima alla polizia, la 51enne ha notato un uomo di colore barcollare mentre camminava all'altezza dell'intersezione con via Domenico Svampa e via Tommaso De Vio. Improvvisamente il passante, presumibilmente dopo aver messo nel mirino la sua preda, si è quindi accasciato in terra fingendo un malore e facendo cadere il proprio telefono cellulare vicino a sé.

Notato l'uomo cadere sul marciapiede immobile la donna si è quindi avvicinata per soccorrerlo. Un gesto di civiltà indigesto per la 51enne con l'uomo che - già armato di coltello - l'ha aggredita ferendola con l'arma da taglio al braccio e ad un gluteo. Accoltellata la donna l'ha quindi rapinata della borsa e si è dato alla fuga lasciando la vittima sanguinante in terra.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto è intervenuto il personale del 118 e la polizia di stato. Ferita la donna è stata quindi trasportata in ambulanza all'ospedale San Filippo Neri dove ha poi fornito la propria testimonianza ai poliziotti. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato Primavalle di polizia.