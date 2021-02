Giallo a Guidonia, trovata sanguinante in auto: è stata accoltellata. Indagano i carabinieri

E' stata trovata sanguinante, nella sua Smart ferma in via Cialdina, a Villanova. E' giallo sul ferimento di una donna di 46 anni accoltellata al petto ieri pomeriggio nella zona del comune di Guidonia Montecelio.

Secondo quanto si apprende, la donna è ora ricoverata in codice rosso all'ospedale di Tivoli a causa di una ferita al torace. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, allertati dal 118, sono giunti immediatamente i carabinieri della Tenenza di Guidonia e i colleghi del Nucleo sezione Operativa della Compagnia di Tivoli.

I militari, per raccogliere le tracce ematiche e fare rilievi utili alle indagini, hanno sequestrato la Smart. Chi indaga procede a bocche cucite senza escludere nessuna pista, dalla rapina alla lite per dissidi personali. La vittima, ascoltata nella notte, al momento non avrebbe collaborato con gli investigatori.