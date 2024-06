Una donna ha accoltellato un uomo dopo una lite a Monte Mario

Prima la lite, poi le urla in strada, l'aggressione e un uomo ferito da una coltellata al braccio. A sferrarla è stata una donna che aveva discusso animatamente con lui. È quanto successo nella serata di domenica due giugno in via Angelo Fava.

A dare l'allarme alcuni residenti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze e segnalato la presenza di una donna armata in strada. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. La vittima, un cittadino romeno di 40 anni, è stata ferita al braccio. Portato in ospedale, l'uomo se l'è cavata con qualche punto di sutura.

La donna, una cittadina romena di 38 anni, aveva anche provato a nascondere il coltello usato in casa. Bloccata dai carabinieri, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. È accusata di lesioni.