Ai vigili del fuoco di Roma sono stati donati 3.500 litri di gasolio sequestrati

Una partita di gasolio sequestrata di recente a un impianto di distribuzione stradale di carburanti a Roma, nel quartiere Tuscolano, è stata consegnata dai finanzieri alle scuole centrali antincendi di Capannelle dei vigili del fuoco, che la utilizzerà per la propria attività istituzionale.



Le fiamme gialle di Roma, nel corso di indagini coordinate dalla procura, avevano proceduto al sequestro del carburante, denunciandone il titolare per le ipotesi di reato di frode in commercio e di sottrazione di prodotto energetico all'imposizione, dopo aver appurato la 'non conformità' agli standard di sicurezza e qualità stabiliti dalla normativa di settore. Infatti, dalle analisi eseguite presso il laboratorio chimico dell'agenzia delle dogane e dei monopoli del campione prelevato dal distributore, è risultato un 'punto di infiammabilità' più elevato rispetto a quello previsto, che rendeva il gasolio stoccato per la rivendita inidoneo a essere impiegato sulle auto, con il concreto rischio di malfunzionamento e di danni al motore.

La partita donata potrà essere impiegata sugli automezzi in dotazione alla scuola di formazione dei vigili del fuoco, i cui motori sono predisposti per essere alimentati anche con tale tipologia di prodotto energetico.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla piena sinergia tra procura di Roma, guardia di finanza e dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno.