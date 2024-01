Don Coluccia minacciato a Tor Bella Monaca: "Infame". E in strada i cassonetti vengono bruciati

"Sei un infame". "Non ti vogliamo a Tor Bella Monaca, vattene a San Basilio". Sono alcuni degli insulti e delle minacce che don Antonio Coluccia, prete da tempo impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, ha subito nella serata di ieri in , la principale strada dello spaccio attiva h24 di Roma.

Insulti lanciati non solo da chi era sul marciapiede, ma anche da qualche balcone dei palazzoni che affacciano lì. A condire la protesta, si fa per dire, anche un incendio. Qualcuno, infatti, ha appiccato il rogo a due cassonetti in strada. Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco. Coluccia si trovava con un gruppo di ragazzi scout arrivati da Pistoia.

A raccontare l'episodio è stato il presidente del Municipio VI di Roma, Nicola Franco: "In via dell'Archeologia abbiamo portato un bambin Gesù nel piccolo presepe allestito insieme all'Associazione 'Tor Più Bella'. Non saranno queste intimidazioni a fermare l'opera di don Coluccia, né riusciranno a fermare la volontà di questa Amministrazione di mettere in campo qualsiasi strumento per fermare i gruppi che lavorano sul territorio. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a don Coluccia. Continueremo a lottare per riportare la legalità a Tor Bella Monaca e a tutto il Municipio VI delle Torri".

A Tor Bella Monaca, nel primo pomeriggio di martedì 29 agosto scorso, un uomo di 28 anni in sella a uno scooter T-Max aveva cercato di investire Don Antonio Coluccia mentre impegnato in una delle sue passeggiate della legalità nel quartiere, proprio in via dell'Archeologia. L'aggressore fu arrestato per quel gesto con l'accusa di tentato omicidio.