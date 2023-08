Il tentato omicidio non ferma Don Coluccia: "Sono in pericolo perché rovino lo spaccio, ma non arretro"

Don Antonio Coloccia teme per la propria incolumità ma non intende fermarsi. Dopo l'aggressione subita a Tor Bella Monaca con un uomo che avrebbe, secondo le ricostruzioni fatte, attentato alla sua vita tentando di investirlo con uno scooter, il sacerdote ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un incontro che si è tenuto a palazzo Chigi dove Coluccia ha raccontato le dinamiche dello spaccio e il welfare della droga. Dinamiche note, con una divisione del quartiere capillare e che fanno di Tor Bella Monca quasi una S.p.A..

L'aggressione subita "mi ha segnato, non pensavo si potesse arrivare a un'azione del genere. - ha detto a Meloni - Ho avuto paura, mi è arrivato uno scooterone addosso e devo ringraziare l'angelo custode della mia scorta che mi ha spinto via ed è stato colpito in pieno". "Mi sento in pericolo già da tempo perché sto portando via i soldi alle associazioni criminali, il loro welfare, la droga - ha aggiunto -: ogni volta che io presidio una piazza di spaccio sono 10-15-20mila euro che se ne vanno. Ecco perché a chi è assoggettato a questo mondo non va bene la mia azione pastorale, non vanno bene polizia di Stato, carabinieri, e guardia di finanza. Ma cittadini onesti ce ne sono tantissimi, e hanno il diritto di vedere persone positive che le possano aiutare a organizzare la speranza".

L'impegno del Governo

E presto, proprio in periferia, potrebbe arrivare anche Giorgia Meloni, come annunciato dallo stesso prete in serata dopo l'incontro. "Ha promesso che farà un giro nelle periferie, quando e come non lo so ma ha promesso che verrà", ha detto Coluccia. Durante l'incontro, la presidente" si è informata sulla situazione nel territorio dove opera il parroco e ha ribadito l'impegno dell'Esecutivo per combattere la criminalità organizzata e per sostenere il recupero sociale ed economico", inoltre "ha espresso al presbitero il pieno sostegno e la massima solidarietà del governo e lo ha ringraziato per il suo infaticabile impegno contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità", spiegano fonti di palazzo Chigi.

"Sono orgogliosa di aver ricevuto don Antonio Coluccia. - si legge in un post di Meloni, accompagnato da una foto dei due che sorridono - A nome del Governo ho voluto esprimergli la massima solidarietà e il pieno sostegno per l'infaticabile impegno nel condurre le sue battaglie quotidiane contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità. A lui tutta la nostra gratitudine".

Tavolo per la sicurezza

Secondo quanto si apprende, inoltre, nei prossimi giorni il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presiederà la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per discutere della situazione nell'area est di Roma, dove sono concentrate piazze di spaccio e numerose occupazioni abusive. E dopo la vicinanza espressa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, anhe ieri sono arrivati innumerevoli messaggi di sostegno da ogni schieramento politico e dalla diocesi della Capitale.

Mancano uomini e mezzi

Il minisindaco del quartiere, Nicola Franco ha invee scritto alla premier, Giorgia Meloni, e ai ministri competenti, per chiedere "uomini e mezzi". "Negli anni 90, quando fu inaugurata - l'amara costatazione del presidente del Municipio delle Torri -, la stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca aveva 53 uomini, oggi, trenta anni dopo ne abbiamo 28".

Tentato omicidio

Intanto al ragazzo arrestato in seguito all'attentato, la Procura di Roma ha contestato il reato di tentato omicidio. Nello zaino di S.D.P., questo il nome del 28enne, sono state trovate una mannaia e un martello: non si esclude che il pm titolare dell'inchiesta, Antonio Clemente, possa contestare all'indagato anche il porto abusivo di armi.