Armato di balestra si barrica in casa e minaccia i soccorritori

Si è barricato in casa e armato di balestra ha minacciato i soccorritori. A creare il panico un ragazzo che ha dato in escandescenze all'interno della sua abitazione al Don Bosco. Intervenuto il personale del 118 e i vigili del fuoco, una volta davanti all'appartamento di viale San Giovanni Bosco ha aperto la porta un 30enne, in stato di agitazione puntandogli contro l'arco carico. Momenti di grande apprensione, sotto gli occhi impauriti delle decine di residenti che si trovavano a passare alle 11:00 di questa mattina sulla strada del popoloso e popolare quartiere del Tuscolano.

Un potenziale pericolo per i primi soccorritori che hanno a loro volta richiesto ausilio alla polizia di Stato. Sul posto gli agenti del VII distretto di polizia hanno cominciato un'azione di mediazione con l'uomo barricato in casa. Convinto a desistere è stato disarmato e trasportato dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Armato di pistola in via Stilicone

Ambulanze e polizia che in un particolare déjà vu erano già intervenuti sempre al Don Bosco nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 aprile per un intervento simile. In questo caso a richiedere l'intervento al 112 è stata la compagna di un 58enne, dopo che l'uomo aveva accusato un "malore". Una volta in via Flavio Stilicone il personale del 118 non è riuscito a intervenire con il residente che - dopo essersi anche lui barricato nell'appartamento - ha impugnato una pistola, poi rivelatasi finta. Anche in via Stilicone è stato pertanto necessario l'arrivo della polizia che dopo aver riportato l'uomo alla calma lo ha affidato al personale medico che lo ha trasportato in ambulanza in codice rosso in ospedale.