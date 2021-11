Forza finestra per occupare un appartamento: i vicini lo vedono e chiamano i carabinieri

L'emergenza abitativa, a distanza di pochi giorni, torna a riecheggiare tra i palazzi della zona del Don Bosco. Dopo il caso di Ennio Di Lalla, la cui storia ha fatto il giro della città finita poi con la restituzione della casa all'anziano, occupata per qualche giorno da una donna, un altro caso di occupazione abusiva stava andando in scena nel quartiere. A sventarlo la collaborazione tra i residenti e i carabinieri.

I fatti si sono verificati ieri in via Calpurnio Pisone. Una segnalazione giunta al 112 aveva indicato una probabile occupazione di un appartamento in uno stabile di proprietà dell'Inps, al momento non abitato poiché in attesa di assegnazione. Nel corso del sopralluogo effettuato dai militari è emerso che un uomo di 44 anni, originario della provincia di Benevento ma residente a Pisa, era riuscito ad entrare nell'appartamento dopo aver forzato l'infisso di una finestra.

A notarlo alcuni residenti della palazzina che chiamando subito le forze dell'ordine hanno evitato il peggio. L'occupante abusivo, dopo essere stato identificato e denunciato a piede libero per invasione di terreni o edifici, è stato invitato dai carabinieri a lasciare l'appartamento, cosa che ha fatto senza opporre alcuna resistenza. La disponibilità dell'immobile è stata quindi, ridata ad un rappresentante dell'Inps.