Domizia Caudai scomparsa da Valle Aurelia: appello dei familiari

Sparita nel nulla da più di una settimana. Giornate d'ansia per i familiari di Domizia Caudai, ragazza di 20 anni allontanatasi dalla propria abitazione di Valle Aurelia lo scorso 8 gennaio. Capelli castani cone meches verdi è uscita assieme al suo cane, un bovaro bernese di nome Taco. La ragazza era già sparita da casa lo scorso mese di dicembre e venne ritrovata dopo una settimana nella zona di piazza Sempione, a Montesacro.

Denunciata la scomparsa alle forze dell'ordine, i familiari si sono rivolti anche alla organizzazione di volontario Penelope Lazio che ha lanciato un appello per ritrovare la ragazza. Alta 1.65, capelli castani con mechese verdi, un tatuaggio con un triangolo rovesciato sulla spalla sinistra, le ricerche si stanno concentrando nelle zone di Centocelle e del Prenestino. La ragazza non ha soldi né telefono cellulare.

"Chiediamo nuovamente il vostro aiuto per Domizia - si legge sulla pagina Facebook di Penelope Lazio -. Si chiede massima condivisione, potrebbe essere in difficoltà. Per info e segnalazioni Pronto Penelope 339 6514799 (anche whatsapp)". Come spiega il vicepresidente di Penelope Lazio Rocco Micale: "Stamattina ho partecipato alla cabina di regia in prefettura e sono state allargate le ricerche in tutto il territorio di Roma".