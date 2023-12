Dolci di Natale e semifreddi spacciati come artigianali: sequestrati 6 chili di prodotti

Dolci di Natale e semifreddi spacciati per fatti in casa, mentre invece erano prodotti industriali. È quanto hanno scoperto nella provincia di Roma, a Ladispoli, i carabinieri del Nas che hanno sequestrato sei chilogrammi di prodotti e denunciato il legale responsabile di un bar pasticceria.

Durante i controlli, i militari hanno notato come l'uomo avesse messo in vendita prodotti dolciari natalizi, torte e cassate di produzione industriale falsamente etichettati e dichiarati come prodotti gastronomici artigianali, per "trarre in inganno gli acquirenti e ottenere un illecito profitto", hanno spiegato i Nas.

I controlli a livello nazionale

Gli accertamenti, estesi a livello nazionale a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale, hanno consentito di ispezionare circa 1.000 imprese, rilevando irregolarità presso 382 strutture (pari al 38% degli obiettivi controllati) e portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie.

Nel corso delle verifiche sono state individuate e sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, poiché detenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio.